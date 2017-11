Tunisie: «L'objectif est d'améliorer le niveau»

Lors d'une conférence de presse tenue au siège de la Fédération tunisienne de handball (FTHB), le sélectionneur national a affirmé que l'équipe nationale, qui connaît une période de restructuration, vise à travers sa participation à cet important rendez-vous mondial à améliorer son niveau et acquérir davantage d'expérience en affrontant l'élite du handball mondial.

«Nous avons débuté la préparation pour le Mondial en juillet dernier avec plusieurs stages bloqués et la dernière étape s'est déroulée en France où nous avons pris part à un tournoi international et affronté de prestigieuses sélections comme la France et l'Angola. Ce tournoi a été une excellente opportunité pour le groupe qui, il faut le rappeler, a été rajeuni à 80% et manque d'expérience», a souligné Lahyani.

Il a ajouté que le choix des joueuses qui défendront les couleurs nationales en Allemagne a été effectué sur des paramètres et critères scientifiques bien précis.

«Les joueuses feront tout ce qui est possible pour présenter une figure honorable lors de ce Mondial; nous allons jouer avec tout le sérieux et une grande détermination mais nous nous devons d'être réalistes, vu la valeur et le prestige des équipes participantes. Ce Mondial sera une très bonne étape de préparation pour les prochains rendez-vous».

Mourad Mestiri, président de la FTHB, a également indiqué que la sélection nationale vit une délicate période de transition suite au départ de plusieurs joueuses qui ont pris leur retraite internationale. «Elles ont laissé un grand vide, ce qui a influé sur le niveau technique de l'équipe actuelle et a poussé la fédération à penser à l'avenir en misant sur la jeunesse. Nous avons ainsi mis en place un programme de préparation à l'intention des sélections natives de 2000 et 2001. Cette nouvelle génération de joueuses a besoin de temps pour progresser et atteindre le haut niveau et c'est pour cela que nous devons l'encourager à prendre part aux grands rendez-vous internationaux afin qu'elle puisse s'améliorer», a-t-il affirmé.

La Tunisie, qui prendra part pour la huitième fois à un Mondial après les éditions de 1975, 2001, 2003, 2007, 2009, 2011, 2013 et 2015, évoluera au premier tour à Oldenbourg dans le groupe D avec le Danemark, la Russie, le Monténégro, le Brésil et le Japon.

Liste des joueuses convoquées:

Gardiennes de but: Ichraf Abdallah (Megrine Sport), Fadia Omrani (Club Africain)

Joueuses de champ: Aya Ben Abdallah (Club Africain), Fatma Bouri (Club Africain), Senda Chekir (ASE Ariana), Oumaima Dardour (Club Africain), Sondes Hachana (ASF Téboulba), Amal Hamrouni (ASF Sfax), Boutheina Amiche (ASF Sfax), Ines Jaouadi (ASF Téboulba), Mouna Jliza (Club Africian), Rakia Rezgui (Club Africian), Mouna Chebbah (Chambrey/France), Ines Khouildi (HCM Valcea/Roumanie), Manel Kouki (Saint Maur/France) Takoua Chabchoub (OGC Nice/France).

Programme des matches de la Tunisie

Samedi 2 décembre (14h00): Tunisie - Russie

Dimanche 3 décembre (14h00): Tunisie - Brésil

Mardi 5 décembre (20h30): Tunisie - Danemark

Mercredi 6 décembre (17h45) : Tunisie - Monténégro

Vendredi 8 décembre (12h00) : Tunisie-Japon.