Congo-Brazzaville: Fêtes de fin d'année - La Chine préoccupée par la sécurité de sa communauté au Congo

En effet, Xia Huang a salué, dans son mot liminaire, l'excellence des relations de coopération entre la Chine et le Congo, avant de reconnaître tout le grand travail réalisé par la Force publique congolaise dans le cadre de ses missions traditionnelles de sécuriser les personnes et les biens. En outre, il a souhaité que les autorités congolaises puissent créer des conditions pour le renforcement du rôle de la Force publique en ces périodes festives.

Le diplomate chinois a fait sa déclaration à l'occasion d'une réception dînatoire qu'il a accordée aux ministres de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, et de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou, en présence du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la décentralisation et du développement local, Charles Ngamfouomo.

