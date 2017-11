Tunisie: L'étrange silence de Daech

Et quand on sait que l'ambiance qui règne au sein de la large famille nordiste est des plus saines, on ne peut… Plus »

«Plus rien n'est interdit dès lors qu'ils les appellent taghouts», assure M. Hassan, chercheur au Tahrir Institute for Middle East Policy. Mais des combattants de l'EI qui sont allés trop loin, ont déjà été punis par l'organisation, ajoute-t-il. «Quand les Al-Shaitat ont été tués, ils ont limogé les (assaillants)», dit-il, en référence au massacre de 700 membres de cette tribu de l'est de la Syrie en 2014. Il semble peu probable que l'EI puisse encore revendiquer l'attaque de la mosquée. En juin, le groupe extrémiste avait toutefois mis trois semaines pour revendiquer une attaque contre des militaires près du Caire, via le canal inhabituel de sa lettre hebdomadaire Nabaa.

Il est «possible que l'attaque ait été coordonnée sans accord central, d'où l'absence de revendication», suggère un autre responsable occidental, accréditant l'idée d'une initiative locale de jihadistes de plus en plus pressés par les forces de sécurité dans le Sinaï.

L'Egypte est passée «d'une campagne violente très locale menée par les terroristes du Sinaï (...), qui au début ont veillé à ne pas s'aliéner la population locale (...), à quelque chose qui semble beaucoup plus influencé par les motivations internationales» et idéologiques de l'EI, dit-il.

L'EI, dont des membres s'étaient déplacés à la mosquée avant l'attaque pour avertir de ne plus tenir de rituels soufis, selon un cheikh soufi, avait déjà ciblé des lieux de culte musulmans, généralement chiites, des soufis et des chrétiens.

Selon des responsables et des analystes, le silence de l'EI sur le carnage dans cette mosquée fréquentée par des soufis, adeptes d'un courant mystique de l'islam et considérés comme des hérétiques par les jihadistes, montre que l'EI est allé trop loin, même selon les critères extrémistes.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.