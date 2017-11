Tunisie: CSS - Priorité à l'offensive

D'autres noms sont venus s'ajouter aux éléments considérés comme inamovibles au sein de l'équipe. On en cite plus particulièrement le défenseur axial, Héni Amamou, le demi offensif, Houssem Louati, et l'avant, Firas Chaouat, qui ont bien mérité au cours des dernières rencontres disputées par l'équipe la confiance placée en eux.

D'autres noms s'apprêtent aussi à mériter cette distinction, comme Sameh Bouhajeb, Mohamed M'selmi et Nessim H'nid qui viennent d'être convoqués pour participer au stage fermé que vient d'effectuer l'ensemble au cours des deux derniers jours dans un hôtel de la place à Sfax.

Cet amalgame, jeunes et moins jeunes, ne peut qu'élargir l'éventail de choix pour l'entraîneur, Lassaâd Dridi, en arrêtant cet après-midi la composition de son onze rentrant, avec aussi le rétablissement du régisseur de l'équipe, Maher Hannachi, après la contusion contractée au niveau de la cheville il y a deux semaines.

Pour plus de percussion en attaque

Mais ce qui est certain, c'est que cette formation aura une allure offensive, avec notamment l'apport que pourraient procurer les deux latéraux Hamza Methlouthi et Yacine Meriah (ce dernier a été reconverti à ce poste) aux mouvements offensifs de l'équipe.

C'est donc a priori le système du 3-4-3 qui sera en vigueur, avec notamment Alaâ Marzoughui, Houssine Ben Ali et Firas Chaouat à la pointe de l'attaque, soutenus dans leurs manœuvres par les deux latéraux précités, comme par les deux régisseurs, Maher Hannachi et Kingsley Sokary.

L'entraîneur Dridi, en fervent adepte du football à consonance offensive, ne cesse depuis sa prise en main des destinées techniques de l'équipe, il y a trois semaines, d'œuvrer pour insuffler un nouvel allant à l'ensemble, de manière à surseoir à une certaine carence décelée dans sa manière d'évoluer au plan offensif. Y parviendra-t-il ?

On le saura plus tard. Mais ce qui est certain, c'est que les mouvements collectifs de l'équipe seront portés beaucoup plus vers l'offensive : «Il revient aux joueurs d'être plus concentrés auprès des bois adverses et de ne pas tomber dans la précipitation et les tirs à l'aveuglette», nous a confié l'entraîneur de l'équipe, avant d'ajouter qu'un travail spécifique est actuellement en cours pour soigner beaucoup plus le positionnement des joueurs sur les balles arrêtées en particulier.

Formation probable

Gaâloul, Methlouthi, Meriah, Ben Salah, Amamou, Aouadhi, Sokary, Hannachi, Marzoughui, Ben Ali et Chaouat.