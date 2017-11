Tunisie: Khefifi sauve les Clubistes !

ESM : Braïek, Ben Salem, Mezni, Ayari, Ben Salah, Bamba, Khlij, F. Maâouani, Baccouche (Mejdi), Abdessalem (Khraïfi), Hakimi (K. Maâouani)

CA : Dekhili, Belkhither, Abdi, Apoko, Jaziri, Khelil (Khefifi), Ben Yahia, Ayadi (Ouedherfi), Zemzemi, Darragi (Haddad), Ounallah

Bilel Khefifi, joueur réserviste au CA et contesté par tout le monde, a réussi hier à offrir un point inespéré à son équipe contre Metlaoui. A peine entré en jeu à la 88', il contrôle un long centre de Zemzemi de l'autre côté, se retourne, dribble Mezni et adresse un tir puissant et enveloppé dans l'angle opposé.

Un beau but pour un joueur qui a sauvé le CA, très moyen et aussi vulnérable, d'une énième défaite. Ce but récompense à juste titre les efforts des Clubistes en seconde mi-temps qui ont osé plus, posé la balle face à une ESM qui a reculé pour attendre le bon moment.

Les Sudistes se sont contenrés d'un point bon à prendre après trois défaites de suite, mais c'est un grand goût d'inachevé pour eux. Ils ont bien joué durant le match, gagné la plupart des duels à l'entrejeu, mais ils ont raté les 4 dernières minutes du match.

Après l'avantage acquis à la 70' quand Khraïfi (qui a mis le feu dans le défense clubiste dès son entrée) centre un corner sur la tête de Ayari, seul et démarqué au milieu d'une défense clubiste déconnectée, et qui trompe Dekhili.

Quelques minutes plus tard, Ben Yahia tire en puissance (sa spécialité !) mais la balle s'écrase sur le montant gauche et refuse de se loger dans les filets. Le point du nul est équitable pour les deux équipes, compte tenu de la physionomie du match.

Lacunes

Ce fut un match à oublier sur une pelouse catastrophique qui ne sied pas à ceux qui aiment jouer le foot.

Ghraïri savait bien qu'une autre défaite était interdite. Il a misé sur les accélérations de Abdessalem et Bacchouche. Ce dernier a décroché à la 17' pour adresser un tir bien enveloppé qui passa légèrement haut. Les duels étaient en faveur de Maâouani et ses équipiers devant des Clubistes impuissants et qui traînaient les mêmes lacunes.

Un Darragi qui était ailleurs (ce joueur vaut-il ce qu'il était avant ?), Aounallah, Zemzemi et Ayadi «brouillons» et sur leurs nerfs, et une défense qui tremblait même sur les touches jouées des locaux (39' la balle est sauvée par Dekhili sur la dernière ligne et 60' Mâaouani rate son tir), le CA a retrouvé la construction du jeu en seconde mi-temps.

C'est le CA qui devenait plus dangereux avec une occasion en or ratée lamentablement par le jeune Ounallah (quel gâchis pour ce garçon qui peut faire mieux !) qui se présente seul face à Braïek à la 63'. Son tir était bien prévisible et l'ESM a évité d'encaisser un but qui pouvait changer le sort du match.

Deux équipes encore en rodage avec une ESM qui devra gérer une saison pénible. Pour le CA, c'est une phase douloureuse et une prestation peu convaincante encore une fois !