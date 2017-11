Tunisie: Titre national en jeu

Et quand on sait que l'ambiance qui règne au sein de la large famille nordiste est des plus saines, on ne peut… Plus »

La course de cette année sera organisée en partenariat avec le Marathon International de Beyrouth. Mme May El Khalil, la présidente du Comité d'organisation de ce marathon, donnera le 2 décembre 2017 à 9h30 une conférence de presse dans un hôtel de Tunis où elle présentera son expérience.

A la demande de la FTA, les organisateurs ont aménagé un créneau pour faire concourir des marcheurs. Des jeunes qui promettent et qui seront assurément encouragés par l'ambiance et le caractère bien particulier de cette compétition.

C'est donc là l'issue de ce Marathon Tunis-Carthage que sera octroyé le titre de Champion de Tunisie de la spécialité. Rappelons que le départ sera donné sur l'Avenue Bourguiba, face au siège de la Comar. Après un parcours en ville, les coureurs se dirigeront vers Carthage, à l'issue d'un itinéraire bien tracé qui les mènera en pleine capitale punique. Cette nouveauté est assurément une très belle initiative, car l'association de Tunis à Carthage est un retour à une situation normale et si l'on peut dire historique. Tunis est l'une des premières cités à passer sous la domination carthaginoise, étant donné son voisinage avec la grande cité et sa position stratégique.

