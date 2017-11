Tunisie: L'inquiétude

Et quand on sait que l'ambiance qui règne au sein de la large famille nordiste est des plus saines, on ne peut… Plus »

Selon Hichem Snoussi, membre du conseil de la Haica, le projet de loi présenté par le gouvernement souffre de plusieurs lacunes dont la représentativité et le morcellement des prérogatives. «Sur les 9 membres du conseil, seul trois seront choisis conformément à un processus transparent, déplore Hichem Snoussi. Les six autres obéiront à des considérations politiques». Snoussi réitère également son refus de voir le projet de loi démembré en deux parties, l'une consacrée à la structure de l'instance et son cadre réglementaire, l'autre, dans un projet de loi séparé, s'intéressera à la régulation de l'audiovisuel. «Or, précise Snoussi, nous estimons que les deux sont intimement liés et ne sauraient être séparés de la sorte».

Cette conférence de presse intervient après que le ministère des droits de l'Homme a déposé, pour examen, le projet de loi très controversé relatif à l'instance de régulation de l'audiovisuel. «Nous avions demandé à Mehdi Ben Gharbia de patienter un peu afin d'avoir un consensus plus large, mais il ne nous a pas écoutés, explique Neji Bghouri. Aujourd'hui, nous lui demandons purement et simplement de retirer le texte».

