Tunisie: Le Théâtre, Pensée et Raisonnement...Aussi !

En voici l'abstract.

On ne peut parler de théâtre que dans sa complétude ... et il n'est complètement fini qu'une fois il se donne sur scène,quelle que soit la structure scénique ! L'acte théâtral ne se réalise qu'en présence du public, peu importe son nombre ! L'essentiel qu'il vienne volontairement avec l'envie de voir le spectacle et interagir peu ou prou!

A partir de là, nous distinguons entre théâtre et vie théâtrale... et nous considérons que le théâtre demeure dans un état de développement jusqu'à ce qu'il s'incarne effectivement avec la rencontre volontaire,dans un cadre spatio-temporel déterminé, entre les faiseurs de spectacles et les récepteurs.

A partir de là aussi, nous soulignons le paradoxe qui distingue l'art du théâtre avec l'image que nous avons précisée. C'est un art éphémère : il se donne une fois dans un temps donné, et s'achève avec l'achèvement du spectacle,même si la même représentation se répète avec la même pièce, les mêmes acteurs, la même salle ; et même si on l'enregistre en audio et vidéo, il ne préserve pas le même état car cela dépend des angles de vision du caméraman et du montage. C'est un art qui a son patrimoine et ses cumuls.Il possède quelque chose de permanent, même s'il est ouvert à la lecture multiple et aux diverses interprétations. Il s'agit bel et bien du texte théâtral et des textes qui l'accompagnent, que ce soit des dissertations, des commentaires ou des écrits d'écrivains et de réalisateurs qui complètent les textes théâtraux en prologue ou en épilogue.

Comment cet art acquiert-il sa place parmi les gens en devenant un besoin et passant de «théâtre» à «vie théâtrale» ? C'est une question posée quant à la critique dramatique avec ses différents manifestations et moyens, comme étant un actif concerné pour la réalisation de cet art, et ce, en agissant et interagissant avec ses produits, et en étudiant ses qualités intrinsèques.

Nous sommes face à deux questions majeures. La première concerne la complétude de l'acte théâtral et l'accès de sa pratique au degré de l'utilité pour le public visé ; ensuite la question de la permanence des aboutissements de cet art,et de leur nécessaire accumulation pour sa continuité et son évolution.

Nous avons rassemblé, concernant la première question, un échantillon de ceux qui sont concernés par la critique dramatique dans le séminaire autour de la «Place de la critique dramatique dans la vie théâtrale aujourd'hui et demain».

Nous nous sommes appliqués pour que cela représente, le plus possible, différents types de critiques dramatiques et de générations : nous avons réuni entre le critique dramatique professionnel qui suit l'activité théâtrale dans les journaux et les revues spécialisées ou non spécialisées, et le critique académique, qu'il soit théoricien, chercheur ou pédagogue ; auxquels nous avons ajouté les hommes de théâtre qui réunissent entre la création théâtrale et la critique, celui qui va du théâtre vers la critique ou l'inverse, et les représentants des institutions de la critique.

Les critiques dramatiques ont leur place dans le monde et possèdent une littérature qui révèle les parcours qu'a connus la critique dramatique dans le monde, de surcroît, les approches qui précisent les chemins et les enjeux. (Voir le rapport scientifique du séminaire et les participants)

Quant à la deuxième question, nous avons voulu fêter le théâtre à travers une exposition d'un nombre de publications concernant le théâtre, pour le public du festival. Ainsi, nous avons rassemblé, à cette occasion, les gens qui ont travaillé pour la publication des livres de théâtre que ce soit des textes, livres de critique, livres théoriques, ou d'histoire, pour aborder la question de l'édition du livre théâtral. Nous les avons réunis autour d'une table ronde que nous avons intitulée «Le théâtre, écriture et livre, aussi... » Ils sont appelés à parler de leurs expériences,à poser leurs questions concernant ce domaine,à interagir avec les auteurs et les lecteurs des livres de théâtre, et à proposer ce qui pourrait affirmer la publication du livre théâtral et garantir sa diffusion.

Le théâtre est le produit des faiseurs de spectacle, acteurs, metteurs en scène, scénaristes. C'est une recherche continuelle pour fasciner le récepteur, et l'emporter dans les univers de l'imagination, afin de percevoir l'invisible dans les sujets du réel et de l'absolu ; bref, c'est un espace pour la citoyenneté, ou présumé être ainsi.

Si le théâtre est un espace de libre réflexion, alors, il est en soi sujet pour la pensée et le raisonnement aussi...