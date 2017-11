Tunisie: USM - L'appétit vient en mangeant

Disposant de la totalité de son effectif, y compris le régisseur Mosrati, complètement rétabli, Kasri a minutieusement préparé ce quatrième déplacement non sans difficulté dans le Sud. «Encore un déplacement difficile», a précisé le coach usémiste, avant d'ajouter : «Mes protégés devraient éviter tout excès de confiance devant un adversaire en proie au doute mais capable de réagir pour stopper l'hémorragie. On devrait faire preuve de beaucoup d'application et de solidarité pour espérer passer le cap du SG qui reste après tout dangereux à domicile».

Mosrati de la partie...

Ayant sauté les deux dernières sorties de son équipe devant le CAB et l'ASG en raison d'une blessure récalcitrante, le stratège Mosrati, devenu opérationnel, retrouvera son poste de prédilection à l'entrejeu pour diriger les manœuvres offensives de son équipe. Son travail de sape sera fignolé par Messaïdi très dangereux sur le couloir, Essifi qui retrouvera ses anciens coéquipiers en pointe et Kabbou, le nouveau buteur de l'équipe, très rapide sur le contre... Tout ce beau monde, qui devrait être lucide devant les buts adverses, devrait mettre à profit le grand travail de récupération et de relance qui sera assuré par Gbala et Sabbahi, très complémentaires. Quant à l'arrière-garde appelée à être vigilante, elle sera composée de Bédéri égal à lui-même, Machmoum très utile dans la phase offensive à droite, Timoumi qui sera en ballottage avec Ben Romdhane à gauche et la paire Hichri-Dziri dans l'axe. Anan, Ben Hassine et autres Soussi, Ben Mansour et l'Algérien Thouihri pourraient prêter main-forte à leurs coéquipiers en fonction de la physionomie du match, qui sera ouvert et indécis.

C'est avec une formation au complet portée à l'attaque que l'USM partira à l'assaut d'un SG avide de rachat avec la ferme détermination de ramener une quatrième victoire du Sud tunisien.