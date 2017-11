Tunisie: Le réalisme des stadistes

JSK : Kalaï, Bouchniba (Khémiri puis Munduga), Dahnous, Abbès, Bacha, Laâmari, Sylla, Traoré, Laâouichi (Bouguerra), Salhi, Sassi.

ST : Ben Thabet, Ben Ali, Belakremi, Boulaâbi, Khémiri, Daniel, Komé (Hosni puis Fouzaï), Khéthiri, Jédaied (Jouini), Besson, Jlassi.

Les Aghlabides sont entrés dans le match avec l'intention de surprendre les stadistes dès le début. Les attaques de Laâouichi, Salhi et Sassi manquaient d'efficacité face à la défense des visiteurs. Pour leur part, les protégés de Kouki ont été prudents avec parfois des attaques rapides. Besson, qui profite d'un mauvais emplacement défensif de Bacha et Abbès, temporise et son tir meurt dans les filets de Kalaï (12'). La réaction aghlabide ne tarde pas. Un effort individuel de Laâmari qui dribble un défenseur, tire de loin et réussit à égaliser (17'). Le jeu devient ouvert, les Aghlabides cherchent à confirmer leur réaction. Ils ont alors varié les actions sans réussir en phase finale. De leur part, les visiteurs se sont contentés d'attaques rapides sur les ailes de la part de Besson et Komé. Les camarades de Laâouichi ont varié les attaques. A la 25', Khémiri centre à Salhi dans le dos de la défense, mais l'attaquant aghlabide rate l'aubaine face à la solidité de la défense stadiste. Une attaque rapide de Jedaied qui dribble la défense et sert Daniel dans les 16m. Ce dernier ne rate pas son tir pour redonner l'avantage à son équipe (31'). Le jeu se cantonna au milieu. Les protégés de Kouki ont montré une solidité en défense et ils ont fermé les issues à leur arrière-garde face aux Salhi et Laâouichi.

Baisse de rythme

Après la pause, les Aghlabides sont entrés avec l'intention d'égaliser. Le trio Laâouichi - Salhi - Sassi n'a pas retrouvé des solutions face à la solidité de la défense stadiste. Les protégés de Kouki ont continué à jouer la défense avec des conversions sur Besson et Jedaied. L'entrée de Hosni en attaque a redonné plus de rapidité aux actions du ST mais sans efficacité. Les protégés de Kaderi ont manqué de clairvoyance pour réagir face à une bonne organisation stadiste au milieu et en attaque. Le coach aghlabide donne des consignes de réduire les espaces face aux visiteurs et de se concentrer en attaque. Kaderi fait entrer Munduga et Bouguerra pour réanimer son groupe. La JSK joue à une touche de balle avec prudence en défense. Une action rapide de Dahnous qui centre à Salhi, et le tir de ce dernier est éloigné par le gardien (78'). Les camarades de Kalaï ont cherché à égaliser mais les tirs de Bacha et de Munduga ont été annihilés par le gardien Ben Thabet.

La victoire est nettement méritée pour le ST qui a montré une solidité défensive pour conserver son avantage jusqu'au bout. De leur part, les protégés de Kaderi ont été touchés par leurs problèmes financiers et aussi par leur distraction frustrante.