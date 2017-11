Tunisie: La société civile au cœur des projets pilotes

Cet événement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'appui à la gouvernance urbaine démocratique et au développement économique local, dans le cadre des coopérations danoise et néerlandaise.

Dans son allocution d'ouverture, l'expert international au CILG-VNG International, Denieuil Pierre-Noël, a présenté les résultats de plusieurs enquêtes menées sur l'intérêt des jeunes pour la chose publique et leur implication à la vie politique.

Les résultats d'une première enquête nationale sur les attentes des jeunes à l'égard du processus constitutionnel et de la transition démocratique en Tunisie, réalisée par le PNUD en 2013, ont montré que 6% seulement des jeunes sondés affirment leur implication dans la vie associative, tandis que 5,5% des jeunes enquêtés proclament avoir milité dans des partis politiques.

A cet égard, Denieuil Pierre-Noël a précisé que ce désintérêt des jeunes à la vie politique se traduit également par des approches protestataires. Une enquête menée, récemment, par l'ONJ a démontré que la moitié des jeunes sondés a participé à des manifestations protestataires durant l'année écoulée. Selon l'expert, les plus jeunes sont dans une approche révolutionnaire et ils sont en quête de plaisir. Alors que les moins jeunes, dont l'âge varie entre 24 et 29 ans, sont plutôt dans un souci d'auto-réalisation et une volonté de jouer leur rôle de citoyen. Il a, par ailleurs proclamé que la jeunesse tunisienne est une génération post-islamique connectée et en marge des partis politiques.

Des projets pilotes dans les régions défavorisées

Dans le cadre d'une amélioration de l'implication des jeunes dans la vie politique, plus particulièrement dans la gouvernance locale, les premiers résultats du projet d'Appui à la société civile, à la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et à la participation des jeunes à la vie publique locale, mis en œuvre et financé par la CILG VNG international en coopération avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération nationale des villes tunisiennes, ont été présentés au cours de cette conférence.

Des projets pilotes réalisés par les sociétés civiles dans les villes de Regueb, Kasserine, Béja, Siliana, avec l'appui et la collaboration des municipalités et des autorités locales, ont abouti à l'édification de chartes correspondant à chacune de ces villes et qui énoncent les principes et les valeurs de la démocratie, à savoir la citoyenneté, la justice sociale, la lutte contre la violence et l'extrémisme, l'égalité des sexes, la liberté, la démocratie participative, la prise d'initiative, la solidarité et la décentralisation. Des projets pilotes d'appui à la culture, au sport, à la prise d'initiative, ont été présentés lors d'une table ronde. Les meneurs de ces projets ont affirmé la généralisation de ces projets dans les communes qui ont appuyé ces initiatives.