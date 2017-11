Tunisie: La logique respectée...

opinion

EST : Jemal, Mbarki, Rabii, Dhaouadi, Talbi, Coulibaly, Sassi (Eneramo 88'), Chaalali, Bguir, Ben Hatira (Mejri 63') et Ben Youssef (Kom 79').

ESZ : Khémir, Maâroufi, Chebli, Bhar, Touati, Reguii (Chelbi 20', puis Ourimi 80'), Béjaoui, Mcharek, Jebali, Boussif et Kristen (Fadeh 52').

La mésaventure du classico de Sousse a laissé des séquelles. En effet, Faouzi Benzarti a abordé hier le match face à l'ESZ comptant pour la 12e journée du championnat avec un effectif réduit, puisqu'il a été privé des services de Maher Bessehaïger suspendu et Anis Badri privé de compétition jusqu'à ce que le bureau de la Ligue nationale de football professionnel tranche sur son sort.

Deux absences qui ont forcé l'entraîneur de l'Espérance de Tunis à apporter des changements à son onze de départ en incorporant, entre autres, Bguir à l'entrejeu pour que Ben Youssef puisse avancer d'un cran et soit aligné en pointe de l'attaque. Ben Hatira a, quant à lui, suppléé Badri.

De leur côté, les Zarizissiens, qui sont à la recherche d'un nouvel entraîneur pour sortir de la crise des résultats, sont venus à El Menzah avec l'espoir de s'en sortir avec le minimum de dégâts. Sauf que les « Sang et Or » de Tunis étaient d'un avis autre.

Après un premier quart d'heure durant lequel ils ont tâté le terrain, les camarades de Fakhredddine Ben Youssef ont commencé leur travail offensif en opérant par un pressing haut. Dans cette entreprise offensive, on a retrouvé Saâd Bguir et ses fameuses balles arrêtées bien bottées. D'abord à la 13', quand son tir est repris par Dhaouadi qui remet dans l'axe avant que le portier zarzissien, Khémir, n'intercepte la balle. Le même Bguir est revenu à la charge une minute plus tard, mais sa balle a fini sa course hors de la cage de Khémir (14').

Le pressing haut opéré par les Espérantistes de Tunis allait apporter ses fruits neuf minutes plus tard : Sassi s'infiltre en pleine surface, sert Ben Youssef sur un plateau. Ce dernier n'avait qu'à terminer le travail en logeant la balle dans les filets d'un Khémir, impuissant (23').

Sur la même lancée

Après la pause, les « Sang et Or » de Tunis reprennent les débats avec le même pressing haut, mais avec plus d'assurance grâce à l'avantage au score obtenu lors de la période initiale.

A peine le jeu a repris que Bguir s'infiltra dans la zone de réparation adverse, mais son tir croisé est dégagé par le portier sudiste (47'). La réplique des Sudistes est venue des pieds de Chiheb Chelbi qui tenta sa chance, mais sa balle est interceptée facilement par Jemal (57').

Malgré cette tentative, les « Sang et Or » du sud allaient se compliquer davantage la tâche quand Béjaoui toucha la balle de la main dans la zone des 16 mètres. Sans hésitation, l'arbitre siffla un penalty, transformé par Sassi (62').

Alors que le score a été creusé, les Zarzissiens furent les auteurs de deux tentatives fort intéressantes et qui auraient pu leur faire revenir dans le match. La première occasion était l'œuvre de Fadeh dont le tir à mi-volet passa légèrement au-dessus des filets de Jemal. Par ailleurs, ce dernier a été l'auteur d'une belle parade quand il s'interposa devant Boussif, déviant son tir puissant en corner (75').

Au coup de sifflet final, la logique a été respectée et les « Sang et Or » de Tunis de remporter une victoire avec intelligence et beaucoup de réalisme.