Tunisie: Retour aux fondamentaux

Le chef du gouvernement va au plus près des gens, c'est fort bien. La question cependant est quoi leur offrir et comment ? Youssef Chahed en est conscient, comme il sait, il l'a dit à plusieurs reprises, qu'il ne pourra pas promettre ce qu'il ne pourra objectivement pas faire.

C'est en soi du reste faire preuve de sincérité, de réalisme et aussi de courage. La détermination à solutionner les problèmes, à pousser les limites du réalisme et des contraintes budgétaires, bref le souci du grand volontarisme politique et de l'Etat providence qu'il semble vouloir, dans certains cas, réanimer et revivifier est à mettre à son crédit. Le fort et franc soutien, tout récemment renouvelé, que lui témoigne l'Ugtt est à ce titre précieux.

Le mal-vivre, la cherté de la vie, le chômage des jeunes et leurs espoirs et désespoirs, leur grande fragilité et leur perméabilité aux discours radicalistes, la corruption et la contrebande, la grande expédition gouvernementale a dû sans doute tout scruter, passer à la loupe. La lutte contre la corruption est une politique d'Etat, elle devra aussi l'être contre la fuite et l'évasion fiscale, contre les privilèges et l'économie de rente. C'est ainsi que l'on pourra s'affranchir et se dégager du programme du FMI... C'est ainsi que l'on pourra ouvrir de grands interstices pour la politique volontariste qui viendrait répondre aux attentes des régions dites de l'intérieur et des jeunes en perte de repères.

A cet égard, c'est sans doute un peu forcer le trait en cherchant à établir un parallèle entre Youssef Chahed et l'abbé Sieyès. La tentation est néanmoins grande tant la responsabilité politique, la conscience historique de l'acte à accomplir restent, à quelques siècles d'intervalle pour ainsi dire, les mêmes et les défis inchangés. Siéyès avait, en son temps, interpellé en ces termes l'ancien régime et l'ordre établi :

- Qu'est-ce que le tiers état ? Tout.

- Qu'a-t-il été jusque-là ? Rien.

- Que demande-t-il ? A être quelque chose. Sieyès parlait là bien sûr de représentativité politique. Mais il avait adjoint des objectifs à atteindre et la stratégie à suivre.

- Ce que les ministres ont tenté et ce que les privilégiés proposent

- Ce qu'on aurait dû faire.

- Enfin, ce qui reste à faire au tiers état pour prendre la place qui lui est due.

A méditer.