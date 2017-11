Tunisie: USBG - Le match de la saison !

Et quand on sait que l'ambiance qui règne au sein de la large famille nordiste est des plus saines, on ne peut… Plus »

Sellimi a fait du bon travail au sein du groupe. La prestation de l'équipe qui s'est améliorée, aux yeux des observateurs, le prouve. Cela n'empêche que ça reste insuffisant. Indépendamment de la manière, l'USBG a un besoin vital de points. Le volet mental qui entre en jeu pour motiver le groupe n'a pas été négligé. Le moral des joueurs n'est pas à plat. Les amis de Coulibaly ont confiance en leurs moyens. Ils ont bien sué durant cette semaine. Rien n'a été laissé au hasard. Et ils comptent remporter la partie face à l'ASG pour prendre un bol d'oxygène et se mettre en selle.

En effet, USBG-ASG est qualifié de match de la saison pour les locaux qui n'ont qu'un seul choix : la victoire. Pour calmer les esprits et faire taire les mauvaises langues et les rumeurs qui circulent dans les milieux proches du club, Mehdi Dbouba, ex-président du club, s'est montré confiant : «L'ambiance est bonne au sein de l'équipe et son entourage. La partie est à notre portée. Trois points nous redonnent espoir et le signe indien sera chassé une fois pour toutes», dit-il, comme pour vite tourner la page.

