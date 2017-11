Tunisie: CAB - Confirmation en vue

Et quand on sait que l'ambiance qui règne au sein de la large famille nordiste est des plus saines, on ne peut qu'entrevoir de l'optimisme dans l'immédiat, c'est-à-dire à l'occasion du match de cet après-midi contre les Clubistes sfaxiens.

Concernant la formation de départ, le nouvel entraîneur qui connaît parfaitement l'effectif reconduira le même onze qui a donné satisfaction la semaine passée contre le CA. On verra probablement Mohamed Habib Yaken et Cissé occuper respectivement les flancs droit et gauche de la défense, tandis que Ressaïssi et Mejri formeront la charnière centrale. A l'entrejeu, Hamza Jlassi et Bilel Saïdani «meubleront» le milieu de terrain avec leurs va-et-vient incessants derrière Firas Belarbi, désormais régisseur-buteur.

Dans une position plus avancée, Zied Ounalli sera associé à Fédi Ben Choug si Hamdouni venait à déclarer forfait en dernière minute. A la pointe de l'attaque, Ouattara se débattra comme un lion.

Formation probable

Khemaïs Thamri, Mohamed Habib Yeken, Aliou Cissé, Mehdi Ressaïssi, Seddik Mejri, Bilel Saïdani, Hamza Jlassi, Firas Belarbi, Zied Ounalli, Fedi Ben Choug (Jassem Hamdouni) et Ouattara.