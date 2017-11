Congo-Brazzaville: Livres - Juste Désiré Mondelé publie " Enjeux et perspectives/Diversification économique au Congo Brazzaville"

Dans l'ouvrage édité par Jean Picollec, l'auteur propose de possibles axes de développement pour les pays africains, pays riches de ressources jusqu'à présent insuffisamment exploitées. Il préconise la diversification comme moteur de l'économie.

Une coïncidence avec l'actualité de mutations des accords économiques internationaux entre l'Union africaine et l'Union européenneE ? Paru aux éditions Jean Picollec, le livre de 250 pages de Juste Désiré Mondelé est l'émanation de sa propre observation des fluctuations de l'économie contemporaine, patiemment, depuis une dizaine d'années.

Dans ce nouvel ouvrage, il dissèque les causes de ces fluctuations et affirme que le temps est venu de diversifier l'économie et d'être décisif face aux choix économiques qui ne fonctionnent plus. Juste Désiré Mondelé propose des pistes de réflexion constructives, obtenues de son expérience sur le terrain, d'un intérêt certain.

Pour sauver l'économie congolaise qui accentue les inégalités, le chômage ainsi que la destruction de l'environnement, il nous propose un nouveau système fondé sur la diversification et la structuration du vieux continent en général et plus particulièrement de la sous-région du Bassin du Congo. Ne s'agit-il que d'un rêve ? Absolument pas. C'est réalisable.

Enjeux et perspectives/Diversification économique au Congo Brazzaville aborde une approche, murement réfléchie, à la fois économique et humaniste. Ce qui rend cet ouvrage, très documenté en analyses ainsi qu'en références économiques et historiques, accessible à tous lecteurs tant spécialistes que non spécialistes.

Chiffres, faits, tableaux à l'appui, le livre éclaire sur les enjeux, alimente la réflexion, indique des solutions pour une diversification efficace afin d'atténuer l'impact de la ressource du seul pétrole et donc de réduire les risques dans les pays producteurs comme le Congo, tel que peut le découvrir le lecteur au fil des chapitres.

Détenteur d'une maîtrise en sciences politiques à Bucarest, en Roumanie, et d'un DESS de gestion des collectivités locales à Paris, Juste Désiré Mondelé est né à Brazzaville, en 1971. Il a occupé les postes de directeur général de la Société congolaise de manutention des bois (Socomab.sa) et vice-président du groupe de négociations de la République du Congo pour la facilitation des échanges à l'Organisation mondiale du commerce. Il a obtenu, en 2015, le Prix d'excellence des entreprises congolaises (catégorie transport et logistique). Commandeur dans l'ordre du mérite congolais, Juste Mondelé est membre du conseil municipal de la ville de Brazzaville, conseiller spécial du président de la République, chef du département politique, et député depuis les dernières élections législatives de juillet 2017.

Enjeux et perspectives / Diversification économique au Congo-Brazzaville

Editions Jean Picollec

ISBN : 978-2-86477-463-1

Prix : 16 euros / 10 000 F CFA