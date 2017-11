Congo-Brazzaville: Distinction - La France congratule six anciens combattants congolais

Rappelons que c'est pour la deuxième fois que le colonel Piot accomplit ce geste, qui réconforte, à plus d'un titre, les anciens combattants et leurs familles respectives.

Accompagné du directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le colonel Pierre Obou, l'attaché de défense a, avant de quitter Pointe-Noire, mis à profit son séjour pour visiter le patrimoine des anciens combattants situé au centre-ville et à Lumumba. Ils ont, par ailleurs, saisi cette opportunité pour réaffirmer les liens de coopération entre la France et le Congo.

La deuxième phase a, quant à elle, concerné la congratulation du capitaine Bernard Badiakoualou et du sergent Joseph Nzoulou à leurs domiciles respectifs, car ne pouvant plus se déplacer. « J'ai décidé, entant qu'attaché de défense, représentant le ministère français des armées, de venir à Pointe-Noire pour vous honorer en vous décorant de la médaille de la reconnaissance de la nation », a-t-il déclaré.

« Vous représentez ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie, ceux qui ont gardé dans leur chair les stigmates de la guerre, ceux qui ont vécu ou qui vivent encore avec le souvenir de la guerre. Vous méritez respect et pour nous autres, soldats d'aujourd'hui, vous méritez surtout la reconnaissance de la France et il est légitime que vous portiez sur votre veste l'insigne de cette reconnaissance », a indiqué le colonel Piot.

La cérémonie s'est déroulée en deux phases dans la ville océane. La première, qui a consisté à la décoration de quatre récipiendaires, a eu pour cadre la zone militaire de défense n°1, en présence du général Jean Ollessongo Ondaye et d'autres chefs militaires de Pointe-Noire. En effet, le capitaine Jean-Pierre Ibouanga, le lieutenant Joseph Pandi Mboungou, l'adjudant-chef Joseph Mouanga et le soldat de 1ère classe André Nzekissa, ont reçu leurs médailles de reconnaissance de la nation française, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie mensuelle de levée de couleurs.

