Sénégal: Cérémonie officielle du Gamou à Kaolack - Médina Baye loue l'œuvre sociale du président Macky Sall

La cérémonie officielle du Maoloud, commémorant la naissance du Prophète Mohammed (Psl), dans la cité religieuse de Médina Baye, a eu lieu hier, mercredi. L'occasion a été saisie par la famille de Cheikh Al Islam, El Hadj Ibrahima Niass « Baye », pour louer les actions sociales du président Macky Sall à travers notamment les bourses sociales et la Couverture maladie universelle (Cmu). Le gouvernement était représentée par une délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye.

La cité religieuse de Médina Baye a été reconnaissante à l'endroit du président Macky Sall pour ses nombreuses réalisations dans le secteur social. Des efforts rappelés lors de la cérémonie officielle du Maouloud, commémorant la naissance du prophète Mouhammad (Psl), hier, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, conduisant une importante délégation gouvernementale venue représenter le président de la République absent du Sénégal. C'est le khalife en second, Cheikh Mouhamadou Mahi Niass, qui a accueilli les officiels sur l'esplanade de la grande mosquée envahie par une foule de fidèles et de dignitaires religieux. Le guide religieux qui a félicité le président Macky Sall pour ses nombreuses initiatives sur le plan social, s'est dit attentif à cette démarche présidentielle.

« Dites au président Macky Sall que nous l'encourageons dans ses initiatives au profit des populations à travers les bourses familiales, la Couverture maladie universelle dont bénéficient les couches les plus vulnérables. Ce sont de pareilles actions qui donnent un sens à la solidarité nationale et qui octroient la légitimité à tout pouvoir », a souligné le fils du fondateur de la «Faydatu». Un satisfecit décerné aux pouvoirs publics en écho au passage, hier, du Délégué général à la Protection sociale et à la Solidarité nationale et du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance dans la cité religieuse à la veille de l'événement. Le frère cadet du khalife général de Médina Baye a, par ailleurs, loué la réponse du Sénégal par rapport aux défis sécuritaires dans la sous-région. Un dispositif mis en œuvre à l'occasion de cette manifestation rassemblant des dizaines de milliers de fidèles venus du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest.

Pour sa part, le ministre de l'Intérieur a réitéré l'engagement du gouvernement à poursuivre le programme de modernisation des cités religieuses dont Médina Baye figure parmi les premiers bénéficiaires, avec notamment sa maison des hôtes qui a abrité la cérémonie. Le représentant du chef de l'Etat a aussi rappelé les liens filiaux unissant la famille d'El Hadj Ibrahima Niass venue du Djolof à cette partie nord du Sénégal. Le volet religieux du Maouloud est prévu dans la nuit du jeudi au vendredi et sera ponctué par des récitals du Coran et un rappel de la vie et l'œuvre du prophète Mouhammad (Psl) par des prédicateurs de la famille du fondateur de la «Faydatu» sur l'esplanade de la grande mosquée.