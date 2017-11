Sénégal: Travaux d'interconnexion électrique de l'Omvg - Près de 2 000 personnes du pays affectées

Une composante électricité fera une part belle au monde rural du côté sénégalais dont la dorsale sud bénéficiera de l'énergie produite par la centrale de Kaleta en Guinée et celle de Samba Ngallou dans la région de Tambacounda. Ce corridor part de Kaolack à Kédougou et de Kaolack à Tanaff. Ces travaux ont bénéficié d'une enveloppe financière de près de 56 milliards de FCfa de la Banque européenne d'investissements octroyés au Sénégal et à la Guinée. Outre ces deux pays, l'organisation sous-régionale compte la Gambie et la Guinée Bissau parmi ses membres.

« La réquisition d'emprises entraînera des pertes foncières en terres arables, en cultures annuelles, en arbres et en revenus. La conduite d'enquête permettra de déterminer avec précision les pertes et évaluer les compensations », a poursuivi Mme Dia.

Les populations affectées par ces travaux seront obligées de se déplacer pour des raisons de sécurité, avec l'installation des postes de haute et moyenne tension. Un volet social du projet énergie de l'organisation sous-régionale fera l'objet d'une campagne d'information et de sensibilisation confiée à l'Ong-Enda Ecopop. Des attentes déclinées, ce mardi à Kaolack, lors d'un atelier de renforcement de capacités des enquêteurs.

