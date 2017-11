Afrique: Henri-Claude Oyimba, PDG de BGFIBank - « La Fintech est l'avenir de la banque »

Le Directeur qualité, marketing et communication de BGFIBank Sénégal, Mme Codou Ndiaye Lakhoune renseigne que la ligne directrice de la filiale sénégalaise est claire : « accentuer sa présence auprès des clients dans leurs projets d'investissement, renforcer la culture de la satisfaction client et de l'innovation et maîtriser les risques ».

Il est appuyé par le Directeur qualité, marketing et communication de BGFIBank Sénégal, Mme Codou Ndiaye Lakhoune qui, dans sa présentation, propulse le concept « Digital attitude ». « Nous sommes dans l'ère du digital et les banques africaines ne doivent pas rater ce rendez-vous ».

Le Président Directeur Général de la BGFIBank estime que la digitalisation est la voie royale pour faire un saut qualitatif. M. Henri-Claude Oyimba l'a fait savoir lors du diner de gala que BGFIBank a tenu ce mercredi 29 novembre. C'était en marge des Comités et Conseils d'Administration de la Zone CEDEAO qui regroupe les filiales du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal.

