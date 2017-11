Togo: Impact maximum

Le Fonds mondial pour la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida vient d'accorder au Togo une aide de 38 milliards de Fcfa.

Cette nouvelle aide permettra de combattre plus efficacement ces trois maladies.

L'appui fourni par le Fonds dans le passé a permis, notamment, d'offrir un traitement ARV à 45.000 malades du sida, de dépister et de traiter plus 20.000 cas de tuberculose et de distribuer 7 millions de moustiquaires imprégnées - très efficaces contre le palu - ainsi que l'achat de médicaments.

L'accord qui concerne la période 2018-2020 a été signé par le Premier ministre, Komi Selom Klassou, et la responsable Afrique-MO du Fonds, Cynthia Mwase.

L'objectif est de parvenir à la fin des épidémies de sida, de tuberculose et de paludisme au Togo.

Fondé en 2002, le Fonds est un partenariat entre les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les personnes touchées par les maladies. Il collecte et investit près de quatre milliards de dollars par an à l'appui de programmes dirigés par des spécialistes locaux dans les pays et les communautés qui en ont le plus besoin.