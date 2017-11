Burundi: Les feux tricolores, une joie de courte durée

Les feux tricolores qui sécurisent et arrangent le trafic, implantés depuis quelques mois sur les grandes artères de la capitale, ne rassureraient pas pour autant. Petite balade avec Martine Nzeyimana dans les rues de Bujumbura où panne de ces feux rime bien avec l'indifférence de ses habitants. Une promenade dangereuse, prévient la journaliste-blogueuse.

Début juillet, j'avais, comme pas mal de citadins, poussé un ouf de soulagement. Avec les feux, j'ai fortement espéré que la circulation allait être bien régulée. Et je l'avoue, les choses se sont nettement améliorées d'une certaine manière. Des conducteurs qui roulaient à tombeau ouvert ont calmé leur ardeur depuis.

Mais malgré cela, dans certains coins où des feux agencent la circulation, quelque chose cloche. Problème de maintenance ou de réglage... probablement. Un truc ne tourne pas rond.

Il n'y a pas plus de deux semaines un véhicule m'a foncé dessus pendant que j'empruntais la voie des piétons. Me référant au clignotant vert qui m'autorisait à m'engager, il m'a fallu du temps pour réaliser que contrairement à ce que je pensais, le conducteur qui me chargeait n'avait pas grillé un feu. Il pensait être aussi dans son droit, s'étant référé au feu d'en face. Ce problème de synchronisation se remarque (trop) souvent.

Les feux, une affaire de piétons aussi

Autre hic : la durée d'attente. Dans certains endroits très fréquentés par les piétons, les feux ne donnent que quelques secondes pour traverser. Sommes-nous supposés aller à l'autre bout de la rue en courant ?

Si ce n'était que ça. Ces engins tombent aussi (souvent) en panne. Les problèmes techniques sont normaux, allez-vous me dire. Mais je rappelle qu'en fonctionnant mal, ils nous mettent tous en danger.

«Un jour, j'ai attendu plus de cinq minutes pour que ces feux virent au vert pour finalement me rendre compte qu'ils ne marchaient pas du tout », se plaignait tout récemment un conducteur de taxi.

Certes le tort n'est pas uniquement imputable au « dysfonctionnement « . Certains piétons et conducteurs ne sont pas clean non plus. Chaque jour je vois des gens passer sans daigner guetter le feu.

Et si ces signaux tombent en panne souvent, et que nous autres on ne se gêne pas à les violer quand ils fonctionnent, à quoi nous servent-ils alors ?