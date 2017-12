Ile Maurice: Le Trianon Shopping Park ne possède pas de borne d'incendie

La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations, transparente, sécurisée,… Plus »

Dans le cas du Trianon Shopping Park, le choix s'est porté sur la rivière à proximité qui offre une source d'eau illimitée en vue d'assurer la rapidité et la continuité des opérations. Les pompiers utilisent alors une pompe pour récupérer l'eau de la rivière et alimenter directement leurs opérations.

La présence d'une borne d'incendie, bien qu'étant un avantage, n'est pas obligatoire actuellement. Les bornes d'incendie sont uniquement pour l'utilisation des pompiers et ne peuvent être maniées par tout le monde. Les pompiers sont aussi formés pour effectuer un état des lieux rapide et prendre des décisions quant à la source d'eau qui sera utilisée pour l'extinction d'un incendie.

Le Trianon Shopping Park possède un système de Fire hose reel et un réservoir à eau, avec quatre réservoirs et une sortie d'eau. Ce système ne permet pas une forte pression d'eau, comme c'est le cas avec le Fire hydrant. Il s'agit d'un tuyau qui est connecté aux canalisations d'eau principales (water mains) de la CWA et qui permet d'obtenir de l'eau à forte pression.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.