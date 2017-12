Angola: Le pays à la réunion des droits d'auteur et connexes des Palop et Asie

Luanda — L'Angola participe du 30 novembre au 1er décembre à la réunion des responsables des droits d'auteur et connexes des pays lusophones d'Afrique (Palop) et d'Asie, qui se tient à São Tomé et Príncipe.

La délégation angolaise comprend le directeur national des droits d'auteur et connexes, Barros Licença, et António Pedro Cangombe, administrateur pour la sphère juridique et contrats de l'UNAC, SA.

La rencontre, qui se déroule sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), en collaboration avec les autorités gouvernementales de São Tomé et Príncipe, portera sur les développements récents dans le domaine des droits d'auteur et connexes.

L'événement vise également à renforcer la coordination entre les autorités participantes sur les questions liées au programme de travail de l'OMPI dans le domaine des droits d'auteur et connexes, à promouvoir une meilleure compréhension du cadre juridique international régissant la protection des droits d'auteur et connexes, ainsi qu'à discuter des outils nécessaires pour promouvoir un environnement respectueux des droits d'auteur.

La réunion servira également de plate-forme pour l'échange de connaissances et d'expériences entre les autorités participantes.