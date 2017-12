Angola: Le secteur électrique augmente la capacité de production

"Les résultats sont très positifs car des personnes sont déjà détenues et nous enquêtons des entreprises qui ont acquis ce type de matériel dont le vol endommage la population et seront tenus pour responsables des dommages causés", a-t-il déclaré.

Cette opération est en cours avec les organes du ministère de l'Intérieur, dans le but de maintenir ces équipements et systèmes, afin de continuer à augmenter et améliorer l'alimentation électrique.

D'autre part, il a précisé que le ministère de l'Énergie et des Eaux développe une série d'actions visant à mettre fin au vandalisme et au vol de câbles électriques sur les poteaux à haute tension dans le pays.

Il a indiqué que les budgets pour l'acquisition d'équipements pour ces projets sont en cours d'analyse, dans le but d'améliorer la capacité de production, de transport et de distribution d'électricité.

