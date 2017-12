Angola: Le pays au sommet de l'éducation en Chine

L'événement fait partie de l'initiative chinoise "Une Bande Une Route" et le rôle de Macao comme un lien entre les pays lusophones et la Chine, visant à renforcer la coopération.

Le Sommet des Think Tanks de la Chine et des pays lusophones visait à approfondir les échanges et la coopération entre les entités de langue chinoise et portugaise. Des représentants d'institutions universitaires d'Angola, du Brésil, du Portugal, du Mozambique et de Chine ont assisté à cet événement.

En tant que président de l'Association des universités de langue portugaise (AULP), Orlando da Mata s'est prononcé sur la coopération universitaire sino-portugaise et la tendance actuelle dans le scénario économique et politique de l'Angola.

Luanda — L'Angola a été représentée au sommet des Think Tanks de Chine et des Pays de langue portugaise (CPLP) tenu dans la région administrative spéciale de Macao par le recteur de l'Université de Mandume Ya Ndemofayo (UMN), Orlando da Mata.

