Togo: Yark Damehame - "Le blocus de l'Etat-Major pour ne pas laisser certaines personnes réaliser leurs intentions"

Au-delà de ces félicitations, le ministre Yark est revenu sur ce que les manifestants et les responsables de l'opposition ont qualifié de blocus de l'Etat-Major des FAT. Pour ce membre du gouvernement, "c'est une zone militaire et elle doit rester comme telle". Et donc, une déviation a été érigée pour ceux qui viennent d'Agoè, les jours des manifestations. Il justifie implicitement cette déviation par des informations qu'ils auraient reçues. Ils n'entendent "pas laisser certaines personnes réaliser leurs intentions". Et visiblement il en sera comme tel jusqu'à nouvel ordre, bien que l'Etat-Major n'est pas sur l'itinéraire de la marche.

