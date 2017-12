Burkina Faso: Coopération - Le Japon et le pays«mariés à vie», selon l'ambassadeur Tamotsu Ikezaki

Pour le diplomate, c'est en cultivant l'esprit d'une solidarité internationale que le combat contre les ennemis de la paix et de la stabilité dans le monde deviendra une réalité. Au Burkina depuis le 25 mai dernier, Tamotsu Ikezaki n'a pas manqué de faire mention spéciale au gouvernement en place pour l'accueil et son accompagnement. La soirée a pris fin par l'ouverture du tonneau de Saké (vin japonais) qui a servi au toast.

Il y a également la vulgarisation au Burkina du «Kaizen», un concept né de la culture japonaise, le Bushido. La raison du choix du Burkina pour la promotion de ce concept n'est pas fortuite selon l'ambassadeur: «Japonais et Burkinabè ont des traits communs. Nos deux pays sont des terres d'hospitalité, deux pays du sourire. Japonais et Burkinabè sont diligents dans le travail. Nous sommes aussi intègres, sincères et respectons la parole donnée.»

C'est donc convaincu de l'importance du transfert de compétences pour le développement que le Japon envoie des experts et des volontaires au Burkina. Jusqu'en octobre 2017, le nombre total d'experts envoyés par le Japon était de 363 et celui des volontaires, de 395.

