Ile Maurice: La boutik Bénarès - Comme un emblème pour le village

Les pièces ajoutées il y a une trentaine d'années sont vides. Sauf qu'il y a un amas de lianes et de feuilles mortes. «C'est un vieux bâtiment donc il y a des rats. », précise notre guide. Pour l'occupant du bâtiment, «celui-ci mérite d'être préservé correctement comme un patrimoine, car il témoigne de l'histoire du Sud et du village mais personne ne s'y est jamais intéressé».

«Les murs sont vieux, oui, mais rien ne dégringole. Il y a un grenier en haut. On y a accès mais je ne sais pas si c'est toujours praticable. Certes, on voit des trous à quelques endroits dans le plafond en bois mais celui- ci est solide. C'est du hardwood. À l'époque, il n'y avait pas de machine, tout se faisait à la main. Mais le fait que tout est toujours là nous donne une idée du travail accompli.»

À l'intérieur de l'édifice, on voit une pièce où sont rangés les outils du menuisier. Les murs en pierres taillées sont toujours intacts, on remarque même d'anciennes étagères à des endroits. Le plafond du grenier est encore solide selon notre guide.

Si l'édifice à tout l'air d'être abandonné, tel n'est cependant pas le cas car il a été converti en atelier de menuiserie, depuis 30 ans déjà, par un habitant de la région, Gabriel Ballaram. «C'est un emblème de mon village qui me rappelle mon enfance et le temps passé», dit-il.

