Ile Maurice: Metro Express - Le recrutement de 2 000 Mauriciens débute

La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations, transparente, sécurisée,… Plus »

En ce qui concerne le recrutement des Mauriciens, on estime que ces derniers seront au moins 1 000 à être embauchés sur le chantier du Metro Express. Maçons et autres artisans devraient être employés à travers des compagnies de construction locales une fois les travaux entamés.

La région n'a cependant pas encore été identifiée. Mais on laisse entendre que le terrain devrait se situer tout près du tracé du Metro Express, soit entre Curepipe et Port-Louis.

Où habiteront-ils ces travailleurs indiens ? Bien que L&T ait établi son quartier général des opérations à Richelieu, on indique que des discussions sont en cours avec des compagnies sucrières pour obtenir un terrain qui pourrait abriter des locaux et dortoirs.

Toutefois, on avance que ces employés ne viendront pas tous à Maurice en même temps. «Ils viendront par batch et repartiront au fur et à mesure que les travaux avancent par étapes», fait-on valoir.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.