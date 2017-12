Ile Maurice: Augmentation salariale - Le CEB devra décaisser des millions

La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations, transparente, sécurisée,… Plus »

On apprend par ailleurs que pour l'année financière 2017-2018, Rs 75 millions sont au programme pour la sous-station de Côte-d'Or (ex-Highlands), Rs 28 millions pour la nouvelle tour du CEB à la cybercité d'Ébène, Rs 50 millions pour un complexe polyvalent, Rs 410 millions dans ses filiales, Rs 27 millions pour la smart city de Mon-Trésor, Rs 12 millions pour le remplacement des pylônes en bois comme en béton et Rs 77 millions pour les projets à Rodrigues.

Le CEB a dépensé Rs 38,9 millions des Rs 40 millions budgétisées à fin septembre pour l'installation de trois cuves de stockage d'huile lourde aux Grandes-Salines. Dans le rapport, on apprend que le projet est encore au stade d'essai et de mise en service. Le CEB prévoyait que cette ferme soit entièrement opérationnelle, automatisée et télécommandée à partir de la centrale de Fort-Victoria.

Le CEB l'attribue à une série de facteurs, dont «des facteurs externes hors de son contrôle». Il y a, notamment, des propositions non concluantes des appels d'offres, des contestations des soumissionnaires, des affaires qui traînent devant l'Independent Review Panel, l'attente de l'approbation des comités externes et des projets financés par le client.

Dans le rapport, on apprend que seuls 22 % du budget projeté pour la période, soit 2,4 % du budget pour toute l'année financière, ont été dépensés. Le département Transmission et distribution arrive en tête en termes de sous-utilisation. Elle représente à elle seule 72 % du montant d'investissements total sous-utilisé.

«Nous voulons l'ouverture des négociations avec la direction du CEB avant que le rapport ne soit mis en pratique. Ce n'est pas parce que nous sommes un statutory body que les négociations doivent se faire autrement», a-t-il affirmé à l'express, hier. Pour protester contre cette façon de faire, il a convié ses membres, ce vendredi, au siège de la Federation of Progressive Unions, à Rose-Hill, pour débattre de la question et cela en présence du négociateur des employés, Jack Bizlall.

Interrogé sur les implications de cette hausse salariale, Seety Naidoo n'a pas voulu se prononcer. Il affirme qu'il faut au préalable attendre que les procédures suivent leur cours, ajoutant que le rapport a été préparé à la suite d'une série de consultations entre la direction et les syndicats des employés. «Au CEB, nous souhaitons que les recommandations de ce rapport soient appliquées au plus vite pour le bien des employés. Avant de passer à cette étape, le document sera examiné par un High-Powered Committee.»

