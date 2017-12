Cote d'Ivoire: UA-UE - Un sommet sous la pression de la crise migratoire

Comme lors de chaque grand rendez-vous international, un thème s'invite en général en marge de la réunion. Pour ce sommet Union africaine - Union européenne, la jeunesse devait avoir tous les projecteurs braqués sur elle, finalement, ce sont les migrants qui ont retenu la majeure partie de l'attention.

De notre envoyée spéciale à Abidjan,

Deux déclarations communes marquent la fin de ce sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne à Abidjan. La première était attendue. Elle concerne notamment le partenariat Afrique - Europe, mais aussi les jeunes qui étaient au cœur de la thématique de cette rencontre : « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». La seconde déclaration s'est, elle, imposée en raison de l'actualité avec la mise en lumière ces dernières semaines du calvaire des migrants africains en Libye.

La situation des migrants en Libye est « dramatique » pour Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Selon des estimations données lors de conférence de presse de fin de sommet, il y aurait « entre 400 000 et 700 000 migrants africains en Libye ». L'UA, avec les autorités libyennes, aurait déjà identifié près d'une quarantaine de camps. « Mais il y en aurait beaucoup plus », selon le haut responsable de l'UA. Il faut donc agir rapidement avec déjà près de 3 800 Africains identifiés à évacuer de toute urgence du pays pour la commissaire de l'Union africaine aux Affaires sociales, Amira Elfadil.

Les responsables présents au sommet condamnent donc collectivement dans cette déclaration les images qui ont montré la vente de migrants comme esclaves en Libye. Ils saluent les efforts des autorités libyennes et l'enquête qui a été ouverte. Les migrants qui le souhaitent doivent pouvoir rentrer dans leurs pays d'origine et donc les responsables soulignent la nécessité de toutes les parties libyennes de faciliter l'accès des organisations internationales et des autorités consulaires au territoire libyen. Ils appellent également à une action internationale pour accélérer la résolution de la crise libyenne.

Une « task force » UA-UE-ONU

C'est notamment le rôle qui sera donnée à la « task force » annoncée dès mercredi soir. Des sources européennes et au sein de l'Union africaine ont été claires « il ne s'agit pas d'une intervention militaire », mais plutôt d'une action conjointe, une action renforcée entre des acteurs déjà présents sur le terrain. Pas question d'envisager l'envoi de militaires étrangers sur place, confirme Moussa Faki Mahamat qui dément une divergence avec les propos du président français Emmanuel Macron tenus sur RFI et France 24 où il évoquait une « initiative policière et militaire ». Pour Moussa Faki Mahamat, ces actions auront lieu dans les pays où les passeurs et trafiquants sont aussi présents pour les traduire en justice. Et elles seront menées par les autorités des pays concernés.

Pour cette « task force », « on ne démarre pas de zéro, insiste une source européenne. L'Organisation internationale des migrations est sur terrain, le Haut-Commissariat aux réfugiés est sur le terrain. L'ONU est là ainsi que les pays d'origine. Des actions contre les trafiquants sont déjà menées, mais il s'agira d'arriver à un changement d'échelle et à une plus grande coordination ».

Une annonce loin d'être une solution pour Oxfam. Pour l'ONG, c'est encore une fois une réponse à court terme à un problème conjoncturel. Ces décisions ne prennent pas en « compte la complexité du problème libyen ». « Vous vous imaginez, il y a en Libye, en plus des migrants, près de 350 000 déplacés, affirme la responsable de l'ONG en Afrique de l'Ouest, Imma de Miguel. Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? On ne s'attaque pas aux causes ».

Nouveau partenariat Afrique - Europe

Et pourtant, les raisons de la situation en Libye, il en a été question lors de la conférence de presse de fin de sommet. Alpha Condé, le président guinéen et président en exercice de l'UA, a rappelé que les pays africains subissent aujourd'hui les conséquences d'une intervention militaire « que nous ne voulions pas ». Il a insisté sur la voix de l'Afrique qui n'avait pas eu d'écho à l'époque, en 2011, expliquant que désormais ce ne serait plus jamais pareil. L'occasion d'évoquer pour le chef de l'Etat, le nouveau partenariat entre le continent africain et l'Union européenne.

« L'Afrique parle désormais d'une seule voix, ce qui n'était pas le cas avant. Nous sommes unis et nos partenaires ont compris que nous avons pris notre destin en main ». Le président l'a dit et redit « les choses changent ». Avoir une relation plus équilibrée, c'était l'ambition de la délégation européenne pour ce rendez-vous. Il y a eu à Abidjan dans ce domaine comme dans d'autres beaucoup d'intentions, mais finalement peu de réalisations.

C'est notamment le cas pour tout ce qui concerne les jeunes. Le sommet leur était dédié. Pourtant, il n'y a pas eu d'annonce concrète les concernant. Tous les dirigeants et responsables se sont accordés sur un point : la jeunesse est aujourd'hui en Afrique un des secteurs clés pour le développement du continent. « Nous avons écouté les jeunes, car nous ne pouvons pas faire le bonheur de quelqu'un à son insu », a même déclaré Alpha Condé dans son discours de clôture.

C'est « une opportunité gâchée » pour Friederike Röder de l'ONG One. « On avait la possibilité de définir un plan global, une véritable stratégie commune. Finalement, il n'est pas là ce plan dont on a besoin alors que la population africaine va doubler d'ici 2050 ». Et même si la responsable salue la déclaration sur la Libye, « cela ne fait qu'éteindre les feux de forêt, il n'y a pas de mesures à moyen et long terme ».

Et le défi est majeur puisque l'Afrique a désormais besoin de plus de 20 millions de créations d'emplois par an pour répondre à la démographie galopante. Dans les débats et les échanges, il a donc été question d'éducation, de formation, de la place des jeunes filles. Mais pour les grandes annonces, il faudra attendre. Attendre le 8 février 2018 et la Conférence de financement du Partenariat mondial pour l'éducation qui aura lieu à Dakar, qui se tiendra au Sénégal.