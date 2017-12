Congo-Brazzaville: Téléphonie mobile - Lancement d'une nouvelle campagne nationale d'identification des abonnés

Notons que la cérémonie de lancement officiel de cette campagne a regroupé, entre autres, les représentants de la préfecture, la maire de Brazzaville, la gendarmerie et la police. L'objectif de cette rencontre est d'emmener les vendeurs et revendeurs des cartes Sim à maîtriser, pour des raisons sécuritaires, le fichier des abonnés en République du Congo. Ceci de manière systématique en procédant à l'identification préalable de tout nouvel abonné.

La nouvelle campagne d'identification des abonnés de la téléphonie mobile au Congo est une initiative de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE), en collaboration avec les opérateurs de téléphonie mobile exerçant dans le pays. Elle se justifie par la prolifération des cartes Sim pré-activées sur le marché. Le directeur général de l'ARPCE, Yves Castanou, évoque également l'authenticité douteuse de plusieurs pièces présentées et un relâchement sur l'identification des abonnés auprès des vendeurs et revendeurs de cartes Sim. Ce qui favorise, d'après lui, la résurgence des réseaux frauduleux d'appels téléphoniques.

