Congo-Brazzaville: Fête de la nativité - Un marché de Noël va se tenir au lycée Charlemagne

L'initiative prise par la direction de l'établissement vise le plaisir des enfants ainsi que de leurs parents et leur permettra également de découvrir les produits des artisans de Pointe-Noire.

Noël est le moment féerique de l'année pour chaque enfant. Actuellement, les parents se mobilisent pour préparer les festivités. La ville va bientôt être embellie de sapin et de jeux de lumière pour le plaisir des yeux non seulement des enfants mais également des parents. Cette année, le lycée Charlemagne de Pointe-Noire a pensé installer un marché de Noël au sein même de son établissement où chaque classe sera entièrement transformée avec des matières nobles, belles et authentiques, dans une ambiance chaleureuse et festive, afin de permettre aux enfants de vivre la magie de Noël.

Pendant ce marché qui va s'ouvrir le 2 décembre, les visiteurs auront la chance de découvrir les créations des artisans locaux et des associations de Pointe-Noire comme les bijoux, les articles en cuir, les confections en pagne. Et ils pourront également faire le plein de cadeaux.

Le marché de Noël sera également l'occasion pour le lycée Charlemagne d'ouvrir ses portes aux parents et visiteurs qui pourront admirer la beauté de cette structure. Notons que cet établissement a prévu aussi des animations et des gourmandises à déguster en famille ou entre amis. Tous les bénéfices des ventes serviront à soutenir les sorties et les voyages des élèves.