Congo-Brazzaville: L'Association initiative d'aide au développement face aux défis de l'emploi juvénile

Les différents orateurs à ce salon ont mis en valeur les compétences et le savoir-faire des entreprises du territoire et favoriseront l'achat de proximité en développant leur réseau. Ces compétences étant trop souvent méconnues, ce salon a été l'occasion pour les visiteurs de découvrir l'ensemble des ressources disponibles à leurs portes.

Le pôle orientation, formation et création a organisé plusieurs conférences portant sur les possibilités d'utiliser les réseaux sociaux dans la recherche d'emploi et les potentialités de connaître les aides à l'embauche.

« Nous sommes aujourd'hui devant vous pour trouver des solutions face à la précarité et l'emploi. Les animateurs des pôles vous présenteront ce que les entreprises recherchent. Par contre, les jeunes créateurs vous feront part de leurs expériences. Aujourd'hui on ne peut pas prétendre chercher l'emploi tout en négligeant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. En bref, il faut beaucoup communiquer et maîtriser aussi les langues étrangères », a indiqué Guylaine Rachelle Mbany Ondzé.

L'activité s'est tenue dans une conjoncture financière difficile avec pour objectif d'adapter les jeunes congolais et les chercheurs d'emploi aux réalités actuelles dont les technologies de l'information et de la communication.

