Congo-Brazzaville: Une conférence de presse des avocats d'André Okombi Salissa violemment réprimée

Rappelons que l'ancien ministre André Okombi Salissa a été arrêté le 10 janvier dernier, à Brazzaville. Il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'Etat, de détention illégale d'armes et munitions de guerre et de détournement des deniers publics.

Tout à coup, une panique a gagné le milieu, causant ainsi la débandade. Quelques journalistes invités à couvrir cette communication ont été pris à partie et dépouillés de leurs téléphones portables et autres matériels de travail. « Alors que je venais pour couvrir une conférence de presse des avocats d'Okombi à la Semaine africaine, j'ai été accueilli par des coups de poing des agents de l'ordre en civil. Agressé, j'ai perdu mon matériel de travail et mon téléphone », a témoigné l'un d'eux.

