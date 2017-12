Congo-Brazzaville: Routes de la soie - Les relations Chine-Afrique renforcées à Marrakech

Le forum Chine-Afrique sur l'investissement* s'est terminé sur des promesses d'investissements, et pour le Maroc, sur la détermination de s'inscrire en tête de pont de l'Afrique.

Les Chinois qui avaient fait le déplacement à Marrakech sont repartis avec la conviction d'une terre africaine accueillante en termes de business. "Le sud doit faire confiance au sud, a plaidé le ministre de l'Industrie, Moulay Hafid Elalamy, dans son discours de conclusion. "Pendant ce forum nous avons intensifié nos relations. Et nous voulons nous constituer comme un des catalyseurs de cette relation Chine-Afrique", a-t-il ajouté.

Le message est clair. Et l'enjeu de taille. Sur ce principe de "relations de confiance", les "nouvelles routes de la soie" (One belt, one road - Obor) voulues par Xi Jinping vont maintenant poursuivre leur tracé - aux contours évolutifs - et contribuer à soutenir la progression des échanges commerciaux de l'Afrique avec la Chine.

Le Kenya, l'Egypte, Djibouti, le Maroc depuis peu, ont intégré l'initiative Obor, cet ambitieux programme d'infrastructures qui relie par voie terrestre la Chine à l'Europe occidentale via l'Asie centrale et la Russie, et par voie maritime l'Afrique et l'Europe par la mer de Chine et l'Océan indien.

L'Afrique de l'ouest et l'Afrique centrale rejoindront-elles ce programme ? Probablement. C'est ce qu'ont formulé les quelques représentants de ces pays. En tout cas, ceux qui étaient présents à Marrakech.

Quand au Maroc, pendant ces deux jours, par la voix de son ministre de l'Industrie, il aura mis beaucoup d'énergie et de professionnalisme à convaincre les investisseurs de sa capacité à accompagner l'investissement en Afrique, se plaçant en tête de pont de l'Afrique et porte d'entrée vers l'Europe. Un pays "catalyseur de projets" sur un continent vaste et prometteur.

* Le forum Chine-Afrique CAIF17 était organisé par Jeune Afrique Media Group sous l'égide du roi du Maroc.