Congo-Brazzaville: Kitio en concert ce week-end à Sony-Labou-Tansi

L'artiste muscien et son groupe, les Kongomen, vont donner un spectacle le 2 décembre à 19h, dans le deuxième arrondissement de Brazzaville, Bacongo, pour lancer l'album Kongo Roots.

Le concert que vont donner les Kongomen permettra aux mélomanes de mieux connaître le reggae particulier de leur leader Kitio, le kongo bongo ou kongo reggae. C'est un reggae métissé des rythmes traditionnels et avec une touche latine. Cette prestation ne se limitera pas seulement aux neuf chansons de l'album Kongo Roots ; elle servira également d'occasion pour Kitio de montrer au public qu'il maîtrise l'art de l'animation sur scène.

En effet, au cours de ce spectacle, le public prendra connaissance de tous les neuf titres de l'album Kongo Roots (écrits et composés par Kitio, qui a assuré lui-même aussi l'arrangement de ses chansons). Il s'agit des chansons Dzouna, Titi, Be humble (Tikulula), Vanité de vanité, Jah, Kongo Roots (Tibelelo), Sambo, Reste toi ! Mbaya (la galère).

Kongo Roots qui est également le titre de l'album, est chanté en lari ( la langue vernaculaire de Kitio). A travers ce titre qui veut dire « Racines », Kitio thématise l'exode rural et l'émigration vers les pays développés. Il incite les Africains à se rappeler leur origine et racines culturelles. Cette chanson est fortement dominée par les rythmes traditionnels kongo (le reggae ne se fait qu'entendre dans le fond de la batterie et de la basse). Elle a été choisie comme titre de l'album parce qu'elle démontre clairement l'origine ou les racines du kongo reggae, le reggae particulier de Kitio.

Le reggae man Kitio renoue avec ses racines kongo pour redéfinir et reformer le « roots reggae». Car en fait, ce qu'il appelle kongo bongo ou kongo reggae est du reggae métissé avec des rythmes traditionnels kongo du sud Congo tels que le Ngoma-Tela, le Wala ou le Nzobi, avec l'intonation et la cadence de la rumba de Rapha Bounzeki et avec une touche latine de BongaKuenda.

Notons que le lever du rideau sera fait par la diffusion du clip musical du titre Be humble de l'album Kongo Roots et par Chipata, un autre reggae man de Brazzaville.

Les neuf titres de cet album ont été enregistrés au studio DM Records à Brazzaville, mixés et mastérisés par AMM (Audio Mixing Mastering) à Amsterdam, en Hollande.