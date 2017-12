Togo: Macron veut que "le peuple puisse s'exprimer librement"

Concernant la RD Congo, le président français a indiqué qu'il avait "conduit plusieurs démarches pour demander au président (Joseph Kabila) de procéder aux élections comme il s'y était engagé et comme c'était prévu". Le deuxième et dernier mandat de Kabila a pris fin le 20 décembre 2016. "J'ai eu plusieurs contacts pour qu'une discussion dans le cadre de l'Union africaine puisse se tenir afin que nous ayons, en 2018, des élections dans le cadre constitutionnellement prévu", a-t-il ajouté.

Des milliers de personnes sont une nouvelle fois descendues dans les rues de la capitale togolaise, le 30 novembre, à l'appel de l'opposition, en amont du dialogue politique promis par le pouvoir. "Je souhaite que le peuple togolais puisse s'exprimer librement, que le cadre du pluralisme soit aussi respecté et que les oppositions puissent faire valoir leurs arguments", a dit le président français, Emmanuel Macron, lors d'une interview à Radio France internationale et France 24. "Il est important que dans ce pays comme dans quelques autres, il puisse y avoir un cadre électoral dans lequel les oppositions puissent s'exprimer et aller devant les urnes et un processus électoral qui doit faire l'objet d'un contrôle pour s'assurer de sa sincérité", a-t-il ajouté. "La conservation longue du pouvoir sans processus électoraux, sans cadre de pluralisme n'est pas une bonne chose", a-t-il insisté.

