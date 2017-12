Congo-Brazzaville: UDPS - Démarrage des préparatifs du congrès extraordinaire

Les travaux lancés le 29 novembre, à Kinshasa, déboucheront sur la tenue des assises qui mettront en place le nouveau leadership du parti censé le conduire aux prochaines joutes électorales.

Ce qui n'était qu'un simple vœu hier, notamment la tenue d'un congrès de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) en vue de sa restructuration avec l'émergence d'un nouveau leadership, vient de prendre corps avec l'ouverture, le 29 novembre à Kinshasa, du conclave préparatoire. Le Premier ministre Bruno Tshibala, qui continue à se revendiquer de l'UDPS, a visiblement pris l'option de foncer en faisant fi de son exclusion par l'aile de Limete avec laquelle il n'est plus en odeur de sainteté depuis sa nomination à la tête de l'exécutif national.

C'est donc un Bruno Tshibala sûr de lui, composant avec des membres du parti qui croient à son initiative, qui a pris la parole devant des militants hystériques. En fait, c'était lui la star du jour pour avoir su cristalliser l'attention générale autour de sa personne. Vêtu d'un costume bleu ciel, célébré à coup de slogans et chants glorieux, le dernier des fidèles de feu Étienne Tshisekedi était bien dans son élément. Toute la symbolique de cette manifestation était dans le signe V qu'il brandissait à tour de vent comme pour chambrer Félix Tshisekedi et ses acolytes de l'UDPS/Limete dont il récuse le leadership.

Expliquant le bien-fondé de ce forum, Bruno Tshibala a indiqué qu'il est censé poser les bases du congrès extraordinaire de l'UDPS en passe d'être convoqué dans un avenir proche. « Il s'agit pour nous de nous mettre ensemble pour réfléchir sur les voies et moyens susceptibles de nous permettre de réorganiser notre cher parti afin d'affronter efficacement les épreuves électorales qui pointent à l'horizon, et de lui donner, à l'issue des scrutins, une place à la dimension de son rôle historique dans le combat pour la démocratisation de notre pays », a déclaré le chef du gouvernement, devant sa famille politique. A l'issue de ce congrès tant attendu, il sera question de mettre en place un nouveau leadership au sein du parti et, par voie de conséquence, régler définitivement la question de la succession d'Étienne Tshisekedi à la présidence de l'UDPS.

Autant dire que pour Bruno Tshibala qui s'est démarqué de ses amis de Limete, il est question de réorganiser le parti en vue de prochaines joutes électorales. « L'UDPS qui est le procureur de la démocratie dans notre pays est et demeurera un patrimoine précieux qui doit être premier à tout prix, c'est-à-dire le mettre à l'abri de toute action qui galvauderait son statut historique », a-t-il conclu.

L'homme mise sur quelques cadres de l'UDPS ayant fait défection et qui l'ont suivi dans son escapade vers la Primature. Il croit à son aura et surtout à la stature politique qui est la sienne aujourd'hui pour fédérer toutes les tendances de l'UDPS et conduire ce parti aux prochaines élections. D'où son appel solennel à l'unité et à la réconciliation qui ont constitué la trame du combat de feu Étienne Tshisekedi par rapport à l'avenir politique de son cher parti.