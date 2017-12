Congo-Kinshasa: Manifestation du 30 novembre - La marche du Rassemblement contenue d'une main ferme

Même cas de figure dans la commune de Kadutu où un groupe de manifestants regroupés au rond-point Carrefour a été dispersé, sans ménagement. À Lubumbashi, un dispositif militaire important a été installé dans tous les coins stratégiques de la ville, empêchant toute velléité de manifester. Cependant, l'on apprend qu'au quartier Matshipisha, des coups de feu ont été entendus pour disperser quelques mouvements des jeunes qui tendaient à prendre forme. À tout prendre, la police nationale congolaise a eu maille à partir, le 30 novembre, dans plusieurs coins du pays, avec des manifestants qui tenaient à passer outre la décision d'interdiction de manifester prise par l'autorité politique et administrative. Il n'y a pas eu d'incidents majeurs et aucune perte en vie humaine n'a été signalée pour l'instant, mis à part quelques cas isolés de blessures graves.

Si, à Kinshasa, la manifestation a viré en ville morte par peur des représailles de la police qui a quadrillé toute la ville, cela n'a pas été le cas dans l'arrière-pays où les militants du Rassemblement ont, à certains endroits, bravé les forces de l'ordre avec toutes les conséquences qui s'en sont suivies. Le côté téméraire des manifestants leur a valu des interpellations mais aussi des arrestations. C'est notamment le cas du coordonnateur du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement et secrétaire fédéral de l'UDPS/Kasaï-Oriental. D'après des sources locales, Denis Kalombo aurait été arrêté par la police au quartier général de son parti alors qu'il attendait les membres et sympathisants de sa formation politique, en vue de débuter la marche pacifique annoncée.

