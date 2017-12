Rwanda: L'industrie du "made in Rwanda"

Enfin, certains produits fabriqués au Rwanda demeurent plus chers par rapport à ceux qui sont importés, en grande partie à cause du coût de l'énergie qui est en hausse comparativement aux pays voisins.

Néanmoins, certains habitants de Kigali y voient une politique protectionniste qui vise à décourager de plus en plus l'importation de certains produits. Cette Kigaloise qui a préféré garder l'anonymat nous dit : "Il faut accepter la concurrence. Si on refuse que le lait ou le jus provenant de l'Ouganda entrent facilement au Rwanda, on reste avec des industries monopoles qui n'ont pas besoin de faire mieux car ils sont seuls sur le marché. Je crois qu'il serait d'abord plus utile de diminuer les impôts."

Cette décision a pourtant provoqué un émoi entre les deux pays, les Etats-Unis dénonçant des pratiques de concurrence illicites. Des propos que rejette Vincent Munyeshyaka, le ministre du Commerce et de l'Industrie, qui souligne que le Rwanda n'a "pas bloqué la concurrence. Il y a eu une hausse sur les taxes pour valoriser nos industries et ainsi permettre aux Rwandais d'avoir du textile de qualité."

Le ministère rwandais du Commerce a expliqué que le pays avait besoin de soutenir le "Made in Rwanda" et de relancer ses exportations. Mais certains Rwandais critiquent les impacts négatifs que cette position risque d'avoir en termes d'approvisionnement, le marché local souffrant déjà d'une carence de produits de première nécessité, importés pour la plupart.

