Congo-Kinshasa: Soirée réincarnation au Palm Beach - Pathy Asanta dans la peau d'Emeneya sur scène !

King Kester est parti dans l'au-delà. Toutefois, il restera vivant à travers son «école» qui continue à produire beaucoup d'autres talents parmi lesquels le chanteur Pathy ASANTA.

Sur les traces de son idole, ce jeune chanteur dont la base est située dans le district de la Tshangu, s'est donné la mission de pérenniser et de promouvoir l'image du patron de Victoria Eleison. C'est dans ce cadre que the King Junior invite les publics et amoureux de la bonne musique, à son concert, ce samedi 2 décembre 2017, au Palm Beach où il va ressusciter le King Kester EMENEYA, sur scène.

Au-delà du spectacle, la soirée semble un défi majeur pour Pathy ASANTA et son staff. Cette production est une occasion de découvrir la capacité de ce jeune chanteur qui prend tous les risques de porter et de défendre le nom d'un grand chanteur comme Jean MUBIALA alias King Kester Emeneya alors que celui-ci a laissé des traces ineffaçables dans l'histoire de la musique congolaise moderne.

Cet événement a fait l'objet d'un point de presse organisé et co-animé par l'artiste et son staff, entre autres, Armand BUKA (Manager -Journaliste) et José MPAKA IKOMBE (Directeur artistique), le mercredi, 28 novembre, au lieu du spectacle.

«Je sais qu'il y a beaucoup de chanteurs qui essaient de copier la voix et l'image d'Evala mais je vous invite à venir très nombreux ce samedi au Palm Beach pour me découvrir. Et après vous allez me juger si ça va ou pas. C'est une soirée de réincarnation au cours de laquelle le répertoire sera constitué à 90% des chansons de Victoria Eleison. L'idéal pour moi, c'est de rendre hommage et immortaliser ce grand artiste auprès de qui j'ai appris beaucoup de choses en matière de chants et sons. Parce que King était un grand professeur, souvenez-vous ! », a déclaré Pathy ASANTA.

De son côté, le manager de l'artiste a indiqué que toutes les dispositions sont prises afin que la soirée réincarnation de King Kester se déroule dans les meilleures conditions et surtout que les extrémistes de la bonne musique se retrouvent dans le spectacle. Il s'agit pour le chanteur de se présenter et défendre son talent, pour la première fois, devant la crème du public de la Ville, au cours de cette soirée VIP, à l'espace Palm Beach, à Gombe.

«C'est à Kikwit, bastion et terre natale d'Emeneya que Pathy ASANTA a, avant tout, confirmé et a eu toutes les bénédictions pour entamer sa carrière avec l'image d'Emeneya qu'il défend très bien. Après son exploit à Kikwit et dans les différentes villes de Bandundu, nous voulons maintenant que le public kinois découvre et adopte ce jeune leader qui a tous les atouts importants pour défendre le professeur Emeneya. Paix à son âme ! Vraiment, je vous dis qu'il incarne les valeurs artistiques», a martelé l'infatigable Armand BUKA.

Qui vivra verra !

Cette production s'inscrit aussi dans le cadre de la sortie officielle de son orchestre « A LUTA CONTINUA » après sa création l'année dernière.

Pour les uns et les autres, Pathy ASANTA est le descendant valable d'Emeneya malgré son passage éclair au sein de Victoria Eleison. Rien que par sa voix, ses gestes, sa démarche et ses allures, ce jeune chanteur réincarne et dégage en lui l'image de celui qu'on appelait Evala Malakoze. «Ce n'est pas pour rien que le Roi de la forêt l'a baptisé duu nom de "King Junior". Je vous révèle que même Werrason n'a pu résister à sa prestance. Il a été très surpris de constater surtout que sa voix et sa silhouette textuelle se ressemblent à celle de son vieux Kester. Et de son vivant, Emeneya l'avait aussi copté comme son vrai disciple. J'en suis témoin !», a commenté José Mpaka Ikombe.

Entouré évidemment par des professionnels expérimentés dans la musique, ce jeune et dynamique artiste promet un avenir radieux. Juste après son spectacle au Palm Beach, où il implore le soutien du dieu de la musique, "The King Junior" va entamer les travaux d'enregistrement de son tout premier album en solo.

Bonne chance!