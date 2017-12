Congo-Kinshasa: Halle de la Gombe - Martha et Niki éblouissent le public !

La balle de la semaine du film suédois a été lancée le mardi dernier et va continuer sa course jusqu'au vendredi 1er décembre 2017.

Un des hauts lieux de la culture de Kinshasa, la Halle de la Gombe a été le cadre choisi pour cette bonne cause, dont la mission est de vulgariser la culture suédoise dans sa diversité auprès des congolais. Les amoureux du 7ème art ont bel et bien répondu présent à l'espace grande halle de l'Institut Français de Kinshasa pour suivre le mystère caché du film du jour "Martha et Niki".

Après le mot de bienvenu de Samuel Pasquier, le Directeur délégué de l'Institut Français de Kinshasa, Monsieur Martin, le chargé des questions politiques, économiques et des droits de l'Homme est monté au perchoir pour expliquer, in globo, les contours de la semaine du cinéma suédois. Il a, ce faisant, invité l'assistance à pouvoir s'imprégner de la culture suédoise au travers des projections qui seront effectuées. La Suède est un pays nordique de l'Europe qui prône plusieurs valeurs dans le domaine de la démocratie, droit de l'homme, social, économique et du genre, a indiqué Martin. La qualité artistique et le contenu de l'opus projeté ensuite ont séduit le public. Martha et Niki est l'œuvre de Tora Mkandawire. Mis dans le bac en 2015, il a une durée d'une heure et 32 minutes et se trouve réalisé sous le genre documentaire. Le film met au centre, la carrière artistique de Martha et Niki, précisément dans le domaine de la danse Hip-hop.

Elles participent au concours de danse " Juste Debout", elles en sortent finalistes. L'opus traite également quelques questions sociales, dont l'amitié, l'identité de soi, le désir, la détermination et évidemment la question du genre. Le film a été suivi avec une attention soutenue du public. Et à la fin de la projection, nombreux de participants ont pris soin de féliciter l'ambassade de la République de Suède pour l'initiative.