Cote d'Ivoire: Les jeunes donnent de la voix à Abidjan

Censée être au coeur des discussions du sommet UA/UE d'Abidjan, la jeunesse africaine veut se faire entendre des dirigeants. Didier Drogba les soutient.

"Investir dans la jeunesse pour un avenir durable" : c'est le thème officiel du cinquième Sommet Union africaine - Union européenne qui se tient à Abidjan depuis ce matin.

En marge de cette rencontre, des jeunes Africains et des jeunes Européens se réunissent depuis sept semaines à Bruxelles, à Addis-Abeba et aujourd'hui à Abidjan dans le cadre d'un mini-sommet sur la jeunesse. Ces jeunes comptent se faire entendre des dirigeants des deux continents.

Des jeunes hors cadre institutionnel

Si ce forum se veut un véritable cadre institutionnel pour débattre de l'avenir des relations entre les deux continents, les jeunes aussi ont décidé de prendre une part active dans la mise en œuvre de la feuille de route pour les prochaines années. Aminatou Bilal, de Mauritanie, résume en ces termes les sujets qui leur tiennent à cœur : "Nous avons six thématiques dont l'environnement et le changement climatique, paix et sécurité, culture, art et sport, l'éducation, le business et les compétences. On l'a finalisé heureusement et il sera présenté demain aux chefs d'états."

Une première

C'est la toute première fois que les jeunes de ces deux continents ont la possibilité non seulement de participer et de parler aux chefs d'Etat mais aussi proposer des projets et des idées pratiques.

Car, selon l'Italien Jacopo Bencini, en Afrique comme en Europe, les jeunes ont les mêmes préoccupations "Par exemple lorsqu'on parle d'environnement, de création d'emploi, du chômage. Quand on parle aussi de l'explosion sociale. Donc on peut travailler sur certaines thématiques qui sont communes et on peut trouver des solutions qui sont communes parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'Europe ou de l'Afrique mais de la jeunesse en général."

Le slogan de ce mini-sommet c'est "Pour la jeunesse et avec la jeunesse". C'est pour cela que cette jeunesse présente ici à Abidjan attend beaucoup de ses dirigeants. Aminatou Bilal attend notamment "qu'il y ait une mise en œuvre des recommandations [des jeunes] mais aussi des idées de projets qui sont bien pour le partenariat Afrique-Europe pour ces trois prochaines années."

Didier Drogba comme parrain

Le footballeur Didier Drogba est l'un des parrains de cette plateforme de la jeunesse. L'ex-capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire est venu apporter son soutien pour une jeunesse plus responsable et il s'est engagé à s'investir plus à ses côtés. Son idée :

"Créer une plateforme pour pouvoir les aider à se réaliser et les empêcher d'aller dans des situations difficiles comme on a pu le voir ces derniers temps avec la Libye et d'autres pays."

Le sommet UE-Afrique se tient pour la première fois en Afrique subsaharienne, avec 59 chefs d'états et 90 délégations. Créer des emplois et des perspectives pour les quelque 600 millions de jeunes Africains et ainsi les dissuader de prendre illégalement la route de l'exil.