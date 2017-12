Afrique: L'Afrique du Sud et le Maroc réchauffent leurs relations

L'Afrique du Sud compte le plus grand nombre de personnes vivant avec le VIH au monde : elles sont 17,1 millions dans ce… Plus »

Difficile donc pour Pretoria d'ignorer ce nouveau membre. Les deux pays ont dit vouloir renforcer leurs relations diplomatiques, ainsi que leur coopération politique et économique. Et pourrait procéder à un échange d'ambassadeur.

Après treize ans de froid, l'Afrique du Sud et le Maroc sont en passe de rétablir leurs relations diplomatiques. Une rencontre a eu lieu mercredi 29 novembre, en marge du sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan, entre le roi du Maroc Mohammed VI et le président sud-africain Jacob Zuma. Une rencontre qualifiée de cordiale, lors de laquelle les deux parties se sont engagées à travailler ensemble.

