Afrique: L'Afrique du Sud, un cas d'étude encourageant dans la lutte contre le SIDA

L'Afrique du Sud est en bonne voie pour réaliser les objectifs fixés par Onusida, programme des Nations unies qui veut qu'à l'horizon 2020, 90 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, que 90 % de toutes les personnes infectées par le VIH et dépistées reçoivent un traitement, et que 90 % des malades sous traitement présentent une charge virale indétectable.

L'Afrique du Sud compte le plus grand nombre de personnes vivant avec le VIH au monde : elles sont 17,1 millions dans ce pays, selon les estimations de 2016. Après les années de déni, Pretoria a fait des progrès considérables dans la prévention, le dépistage et le traitement des malades du sida.

