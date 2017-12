Cote d'Ivoire: Une école pour lutter contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest

L'école permettra à des troupes d'élites de s'exercer, de se perfectionner dans un centre en simulant des attaques dans un hôtel, un restaurant ou une ambassade. Il s'agit d'opposer des cas concrets aux troupes d'intervention. Des unités qui pourront venir de toutes la sous-région pour à chaque fois s'adapter à des cas pratiques et adopter la bonne stratégie pour intervenir vite et efficacement face aux terroristes.

Un acte fort posé par le président Emmanuel Macron face à une progression constante du terrorisme en Afrique de l'Ouest, par ailleurs de plus en plus offensif en zone urbaine.

Avec cette future structure, qui devrait voir le jour en juillet 2018 en Côte d'Ivoire et dont la première promotion sortirait au plus tard en 2019, Abidjan se dotera du premier centre de formation pour la lutte antiterroriste sur le continent.

Au sommet UA-UE d'Abidjan, il a beaucoup été question d'émigration et d'opportunités d'emploi et d'avenir pour la jeunesse lors des sessions plénières ou à huis clos. Mais la sécurité et la lutte antiterroriste n'ont pas été oubliées. Ainsi lors d'une rencontre en tête à tête entre les chefs d'Etat français et ivoirien, il a été décidé de créer un centre d'excellence pour la formation des forces anti-terroristes.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.