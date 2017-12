Congo-Brazzaville: Le personnel de Congo télécom sensibilisé aux réformes structurelles annoncées

Congo télécom est née des cendres de l'ex-Office national des postes et télécommunications et de la Société des postes et de l'épargne du Congo. Jusqu'alors, les passifs de ces sociétés dissoutes ne sont pas encore soldés, ce qui explique sans doute l'inquiétude des travailleurs de Congo télécom.

D'après le ministre, cette restructuration permettra de rendre la société plus compétitive. « Le gouvernement, à travers cette réforme, compte seulement positionner Congo Télécom comme un opérateur historique fort afin de redonner à cette société ses lettres de noblesse pour qu'elle joue pleinement son rôle dans ce secteur en pleine mutation », a-t- il déclaré.

Le ministre des Postes, télécommunication et de l'économie numérique a indiqué que les réformes initiées par le gouvernement visent à « préserver », « rentabiliser » et « maximiser » les infrastructures très haut débit consenties par l'Etat.

