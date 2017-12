Sénégal: Pêche - 216 milliards de FCfa de recettes d'exportation à fin octobre

Le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime a présidé jeudi dernier, la signature du protocole d'accord pour le projet d'amélioration des pêcheries de thoniers canneurs qui débarquent au Sénégal. C'est dans ce cadre qu'il a révélé que les exportations dans le secteur ont généré fin octobre 2017, près de 216 milliards de FCfa.

216 milliards de FCfa. C'est le montant des recettes générées à la date du 31 octobre dernier, par les exportations dans le secteur de la pêche. La révélation a été faite jeudi dernier par Oumar Guèye, ministre de la Pêche et de l'Economie maritime. Il présidait la cérémonie de signature du protocole d'accord pour le projet d'amélioration des pêcheries de thoniers canneurs qui débarquent au Sénégal. «Les exportations du Sénégal dans le secteur de la pêche sont estimées en fin octobre 2017 à 216 milliards de FCfa contre 181 milliards à la même période en 2016 soit une hausse de 19,21%.

Comparé aux chiffres de l'année 2016 qui étaient à 204 milliards de FCfa, il est noté une hausse de 12 milliards de FCfa en fin octobre », a ajouté M. Guèye. Il a souligné l'importance de ce secteur qui emploie plus de 600 mille personnes, contribue pour 3,2% au Pib et procure plus de 75% de nos besoins en protéine animale. D'ailleurs, il s'est félicité de la signature de ce protocole d'accord entre Senemer et Thai Union.

«Dans la lettre de politique sectorielle de la pêche et le développement de l'aquaculture figurent en bonne place la gestion durable et la restauration de l'habitat marin», a ajouté Oumar Guèye.

Il a tenu à féliciter les partenaires du projet pour la mise en place d'un système de certification Msc, un label pour les consommateurs. Dans ce sens, il affirme que le secteur de la pêche du thon recoupe la préoccupation de son département et que notre pays travaille sur le label Made in Sénégal. «Nous voulons à terme que tous les produits pêchés au Sénégal, qu'ils soient exportés en l'état ou transformés ici (ce que nous souhaitons), puissent avoir un label made in Sénégal. Nous y travaillons et nous sommes persuadés que d'ici 2018, nous allons finaliser ce label», a-t-il précisé.

Le mémorandum d'entente du Projet d'amélioration des pêcheries de thon a été signé entre le groupe Thai Union et Senemer. Il entre dans le cadre du projet d'amélioration des pêcheries (ou Fip en anglais) pour les thoniers canneurs qui débarquent au Sénégal. Il vise à parvenir à une certification et un label Made in Sénégal» dans le secteur de la pêche.